Calciomercato Napoli, occhi in casa Galatasaray per il centrocampo: i dettagli

Il Napoli guarda al mercato internazionale per rinforzare il centrocampo e tra i profili seguiti c'è anche Gabriel Sara, brasiliano classe 1999 attualmente in forza al Galatasaray. Un giocatore che si distingue per dinamismo, capacità di inserimento e attitudine ad attaccare gli spazi, caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante per diverse società europee. La concorrenza, però, non manca: oltre agli azzurri, anche la Roma ha inserito da tempo il suo nome tra quelli monitorati per il futuro.

Napoli, Gabriel Sara nel mirino: Roma e due club inglesi sulla concorrenza

Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, la Roma continua a seguire con attenzione il centrocampista del Galatasaray, già valutato in passato e considerato potenzialmente adatto al sistema di gioco di Gian Piero Gasperini. I giallorossi potrebbero decidere di approfondire i contatti nei prossimi mesi, ma dovranno fare i conti anche con l'interesse del Napoli. Sul giocatore si registra inoltre la presenza di due società di Premier League, Newcastle ed Everton, che sarebbero pronte a investire almeno 25 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni. Una cifra che rappresenta un primo riferimento economico per l'eventuale operazione. Per il momento si tratta di interessamenti, senza trattative concrete segnalate, ma Gabriel Sara si candida a diventare uno dei nomi da seguire nelle prossime sessioni di mercato.