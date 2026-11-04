Occhio a Gabri Veiga: fu a un passo dal Napoli nel 2023, ora è il capocannoniere del Porto

Gabri Veiga ritrova il Napoli da avversario in Champions League: nel 2023 fu vicinissimo agli azzurri, oggi è protagonista nel Porto di Farioli.

Una storia di mercato che sembrava ormai destinata a concludersi con la maglia azzurra e che invece prese una direzione completamente diversa. Gabri Veiga fu vicinissimo al Napoli nell'estate del 2023, quando il club partenopeo aveva praticamente definito l'operazione con il Celta Vigo per circa 36 milioni di euro. Il centrocampista spagnolo, all'epoca poco più che ventenne, sembrava pronto a trasferirsi all'ombra del Vesuvio, prima dell'improvviso cambio di programma e della scelta di accettare la ricca proposta dell'Al Ahli in Arabia Saudita. Una decisione che fece discutere parecchio, soprattutto per la giovane età del calciatore e per la possibilità di proseguire la propria crescita nel calcio europeo.

Gabri Veiga ritrova il Napoli: è il miglior marcatore del Porto

Come ricorda Tuttomercatoweb.com, il destino mette nuovamente Gabri Veiga sulla strada del Napoli, questa volta da avversario. Il centrocampista classe 2002 sarà infatti tra i protagonisti del Porto nella sfida di questa sera all'Estadio do Dragao, valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Lo spagnolo è diventato uno degli uomini più importanti della formazione allenata da Francesco Farioli, tanto da essere il miglior marcatore dei portoghesi insieme all'attaccante Borja Sainz. Dopo aver rinunciato al trasferimento in Italia tre anni fa, Veiga si è dunque ritagliato un ruolo da protagonista nel Porto. E adesso proverà a lasciare il segno proprio contro quella squadra che era stata a un passo dall'acquistarlo.