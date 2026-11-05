Rivoluzione a gennaio, De Maggio: "4 colpi e bomber da 20 gol! Lobotka rischia..."

Calciomercato Napoli, le ultime sugli azzurri: Lobotka può partire

Rivoluzione Napoli sul mercato. Rosa rifondata in pochi mesi. Pronti 4 colpi subito. Altri 4 in estate. Via in tanti. Anche i senatori. Valter De Maggio ha parlato a Kiss Kiss Napoli di quello che potrebbe accadere sul mercato tra gennaio e la prossima estate: "Vi dò una notizia in esclusiva. Manna è già al lavoro. A gennaio partiranno 4 calciatori e 4 ne arriveranno. Il Napoli è pieno zeppo di attaccanti esterni e di difensori centrali.

Cosa non ha il Napoli? I centrocampisti. Rimangono Anguissa e McTominay. Poi è vero che ha De Bruyne, Lobotka e Gilmour, ma secondo me cedono anche Lobotka perché hanno bisogno di fisicità. I soli Anguissa e McT non bastano più. Se ce la fanno, fanno 3 centrocampisti. Due giovani possenti dalla Ligue 1. Fanno un difensore e prendono un attaccante da 20 gol. A giugno altri 4 via e altri 4 acquisti. Otto acquisti in due sessioni".