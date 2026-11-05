Conceicao-Napoli, Romano smentisce: "Nessun contatto, avanti con Allegri"
Quello di Sérgio Conceição non è un nome nuovo per il Napoli. Lo ricorda Fabrizio Romano: già nell’estate 2021 Aurelio De Laurentiis aveva pensato al tecnico portoghese, e all’epoca ci furono delle valutazioni. Ad oggi, però, non risultano contatti tra le parti.
Nessun allenatore contattato
Il presidente azzurro, secondo quanto riferito dal giornalista su Youtube, non ha avvicinato alcun allenatore. La società non ha dunque avviato sondaggi per un eventuale dopo Allegri, e il nome di Conceição resta per ora una suggestione legata al passato più che una pista concreta.
Si va avanti con Allegri
Per il momento, dunque, il Napoli prosegue con Massimiliano Allegri, che resta il punto di riferimento della panchina. Ogni scenario diverso, al momento, non trova riscontro in movimenti concreti da parte del club.
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