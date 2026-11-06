Napoli su Varela, ma il Benfica può riacquistarlo: le cifre

Monza, Varela capocannoniere: Barcellona sulle sue tracce, offerte dai 25 milioni in su a gennaio. Il Benfica ha la clausola di riacquisto

I gol di Gustavo Varela sono ormai quasi un appuntamento fisso a ogni partita del Monza. Capocannoniere del campionato, l’attaccante dà la sensazione di essere un giocatore completo, capace di segnare in qualsiasi modo. Un profilo che a gennaio rischia di scatenare la battaglia dei club europei: l’ultimo a essersi interessato è il Barcellona. Anche il Napoli ci pensa.

Battere il ferro finché è caldo

Da una parte c’è la necessità di salvarsi, quindi almeno sulla carta Varela difficilmente lascerà il Monza. Dall’altra non c’è certezza che il rendimento resti questo, come accaduto a Piatek e ad altri. Una scelta non semplice, soprattutto se dovessero arrivare offerte dai 25 milioni in su.

Benfica, clausola e quota Monza

A quel punto potrebbe farsi avanti anche il Benfica, che mantiene una clausola di riacquisto e potrebbe provare a capire se ci sia spazio per riprenderselo, pareggiando l’offerta delle altre pretendenti. Dalla cifra andrebbe sottratto il 20% che il Monza dovrà eventualmente riconoscere. Il futuro dell’attaccante resta quindi aperto, e il mese di gennaio si preannuncia decisivo per capire se prevarrà la necessità sportiva di salvarsi o quella economica di monetizzare.