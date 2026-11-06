Calciomercato Napoli, Hojlund insoddisfatto: cessione possibile? In estate ci sarà la clausola, le cifre

Rasmus Hojlund critica la prestazione del Napoli contro il Porto. Solo tre gol in stagione per il danese, che dal 2027 avrà una clausola rescissoria.

La sconfitta per 4-1 contro il Porto ha lasciato parecchia amarezza in Rasmus Hojlund, che nel postpartita ha apertamente contestato l'analisi di Massimiliano Allegri. Il tecnico aveva espresso soddisfazione per alcuni aspetti della prestazione, ma il centravanti danese ha mostrato una visione completamente diversa: "Non sono d'accordo: non abbiamo giocato una buona partita, non abbiamo giocato bene. Dobbiamo smettere di perdere le partite, adesso sono davvero tante. Tutti dobbiamo guardarci allo specchio, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità dai giocatori, allenatore e società".

Napoli, Hojlund fatica: tre gol in 13 presenze. E nel 2027 può partire per 85 milioni

Come evidenzia Tuttomercatoweb.com, anche i numeri dell'attaccante raccontano le difficoltà del Napoli: appena tre reti in 13 presenze, per circa mille minuti disputati. Un rendimento inferiore alle aspettative, sebbene il danese sia spesso costretto a giocare lontano dalla porta avversaria. Acquistato definitivamente per circa 50 milioni di euro, Hojlund ha un contratto fino al 2030, con opzione per un'altra stagione. Dall'estate 2027 entrerà però in vigore una clausola rescissoria da 85 milioni, esercitabile dai club esteri. Al momento una partenza appare lontana, ma senza un'inversione di tendenza non si possono escludere sorprese.