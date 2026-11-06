Lucca, ci risiamo: verso il prestito a gennaio e spunta nome del sostituto

Calciomercato Napoli, serve un acquisto in attacco: Varela del Monza resta in pole, Lucca può partire in prestito

Il mercato di gennaio del Napoli si allarga anche al reparto offensivo. Oltre agli interventi pensati per il centrocampo, la società è chiamata a muoversi anche in attacco, dove il quadro è in evoluzione. Il lavoro per la dirigenza azzurra, insomma, non manca, e il tempo per programmare le mosse giuste comincia a stringere in una stagione che ha bisogno di una svolta.

Varela in pole, Lucca verso il prestito

Come riferisce TuttoMercatoWeb, ci sarà da fare un acquisto anche in attacco. In questo scenario Lorenzo Lucca potrebbe di nuovo partire in prestito, liberando una casella nel reparto avanzato. Il profilo che resta in pole position è quello di Varela del Monza, attaccante che si sta mettendo in evidenza con i suoi gol e che da tempo è nel mirino degli azzurri. Non sarà però un’operazione semplice, perché il suo nome è destinato ad attirare le attenzioni di altri club europei, con una concorrenza che potrebbe complicare i piani del direttore sportivo Giovanni Manna.

Un segnale forte, vietato sbagliare

Per dare una sterzata alla stagione, il Napoli ha bisogno di lanciare un segnale forte sul mercato. Dopo un avvio segnato da risultati deludenti e da un clima teso, la finestra invernale rappresenta l’occasione per correggere la rotta e mettere Allegri nelle condizioni di lavorare con una rosa più completa. Gennaio, dunque, sarà un passaggio chiave: una finestra nella quale è vietato sbagliare, perché ogni scelta, in entrata e in uscita, può incidere sul destino di un’annata ancora tutta da raddrizzare.