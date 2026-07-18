Zerbin torna al Frosinone! Affare in chiusura col Napoli: svelata la formula

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L'esterno Alessio Zerbin vicino al ritorno in Ciociaria: resta da definire soltanto il costo definitivo dell'operazione.

Il futuro di Alessio Zerbin sembra essere sempre più lontano dal Napoli. Secondo quanto raccolto da TuttoFrosinone.com, il club ciociaro è ormai a un passo dalla chiusura dell'operazione che riporterà l'esterno offensivo alla corte giallazzurra.

Zerbin dal Napoli al Frosinone: operazione a titolo definitivo

Sempre secondo TuttoFrosinone.com, le parti stanno ultimando gli ultimi dettagli relativi alla valutazione del cartellino, ma la trattativa è ormai in dirittura d'arrivo. Zerbin si trasferirà al Frosinone a titolo definitivo, facendo così ritorno in Ciociaria dopo l'esperienza vissuta nella stagione 2021/22, quando contribuì in maniera importante al percorso della squadra allora allenata da Fabio Grosso.