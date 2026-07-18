Frattesi in uscita dall'Inter, ma nessun'offerta: anche il Napoli si è defilato

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Davide Frattesi dovrebbe lasciare l'Inter nel corso di questa finestra di mercato: ci sono Juventus e Nottingham, non più il Napoli.

Sempre incerto il futuro di Davide Frattesi. Ogni qualvolta si avvicina una finestra di mercato, il centrocampista viene dato in uscita dall'Inter con diversi club, italiani e non solo, che sarebbero interessati. In passato si era parlato di Napoli o Roma mentre in questo momento fra le possibilità che potrebbero esserci sul piatto ci sarebbero Juventus e Nottingham Forest ma per il momento nessuno si sarebbe realmente fatto avanti.

I numeri dell'ultima stagione

E nell’ultima stagione Davide Frattesi ha trovato poco spazio nella squadra di Cristian Chivu. Al netto delle 33 presenze fra le varie competizioni, i minuti collezionati sono stati appena 1133, una media di 34 a partita, senza andare a segno e realizzando tre assist per i compagni.