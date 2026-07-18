Zeballos, nuovi contatti col Boca: non c'è ancora accordo, ma il Napoli non ha fretta

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Il Napoli continua a lavorare per portare Exequiel Zeballos alla corte di Massimiliano Allegri. Secondo il Corriere dello Sport, i contatti con il Boca Juniors proseguono per definire l'operazione, con l'obiettivo del direttore sportivo Giovanni Manna di consegnare il talento argentino al nuovo allenatore già in questa sessione di mercato.

Il nodo resta la rosa troppo ampia

L'accordo con Zeballos è ormai definito: il classe 2002 ha accettato un contratto di cinque anni ed è deciso a trasferirsi soltanto al Napoli, affascinato anche dal legame storico tra il club azzurro e il Boca Juniors. La valutazione del cartellino si aggira intorno agli 8,5 milioni di euro, ma prima di chiudere l'affare il Napoli dovrà alleggerire l'organico. Con una rosa già molto numerosa, la priorità resta infatti completare almeno una cessione nel reparto offensivo prima di dare il via libera all'arrivo del "Changuito".