Calciomercato Napoli, c'è un favorito per la fascia destra: il nome
Per la fascia destra il nome di Anan Khalaili è la prima scelta del Napoli, che continua a monitorare il talento dell’Union Saint-Gilloise. Il club belga però spara alto: la valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta elevata dalla dirigenza azzurra. Sul giocatore c’è inoltre la concorrenza del Tottenham, che potrebbe inserirsi con maggiore forza sul mercato. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.
Napoli, corsa sulla fascia destra
L’idea alternativa prende quota e porta a Dodô della Fiorentina, considerato un profilo più economico ma affidabile per la corsia destra. Il Napoli, infatti, valuta attentamente i costi dell’operazione Khalaili, ritenuta onerosa anche per le strategie di mercato del direttore sportivo Giovanni Manna. Per questo motivo la pista israeliana resta viva ma complicata, mentre il club azzurro mantiene aperti più tavoli per non farsi trovare impreparato nella prossima finestra di mercato.
Il primo nome a destra per il Napoli: c'è Khalaili
Nel frattempo la dirigenza del Napoli continua a seguire con attenzione anche il mercato internazionale, consapevole che la concorrenza del Tottenham e le richieste dell’Union Saint-Gilloise rendono l’operazione complessa. L’obiettivo di Manna è quello di garantire a Conte un rinforzo immediato sulla fascia destra, senza però compromettere l’equilibrio economico del club. Per questo la soluzione Dodô resta una pista concreta, soprattutto se le condizioni per Khalaili non dovessero migliorare nelle prossime settimane.
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