Il calciomercato del Napoli è congelato: il motivo e come sbloccarlo
Il mercato del Napoli vive una fase di stallo per una precisa scelta societaria. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è chiamato innanzitutto a sfoltire un organico composto da ben 47 calciatori prima di poter chiudere nuovi acquisti. La priorità del club è ridurre il numero dei tesserati e alleggerire la rosa, rinviando gli investimenti in entrata.
Calciomercato Napoli: prima le cessioni, poi i rinforzi
Come evidenzia il Corriere dello Sport, il Napoli aveva già raggiunto un'intesa sia con Mario Gila sia con Anan Khalaili, ma non è riuscito a chiudere le operazioni proprio perché impossibilitato a liberare spazio in rosa. Una situazione che ha permesso rispettivamente a Milan e Inter di inserirsi con decisione. Una volta completate le cessioni, Manna tornerà a lavorare sui rinforzi ritenuti prioritari: un portiere da affiancare ad Alex Meret e un terzino destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo. Come sottolinea il quotidiano, il tempo necessario per vendere rischia spesso di favorire la concorrenza sugli obiettivi di mercato.
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