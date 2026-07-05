Calciomercato Napoli, De Bruyne resta centrale nel progetto: Allegri ci punta

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Nonostante un Mondiale complicato, Kevin De Bruyne è considerato uno dei punti fermi del Napoli di Allegri: si ripartirà da lui.

Il futuro di Kevin De Bruyne sarà ancora al Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista belga rientra nella lista dei calciatori considerati intoccabili da Massimiliano Allegri, che avrebbe grande fiducia nelle sue qualità nonostante le prestazioni altalenanti offerte negli ultimi mesi, confermate anche durante il Mondiale.

Allegri vuole rilanciare De Bruyne

Il tecnico livornese è convinto di poter valorizzare De Bruyne e avrebbe già in mente il modo migliore per inserirlo nel nuovo Napoli. Il Corriere dello Sport sottolinea come Allegri creda nella capacità del belga di esaltare le caratteristiche degli attaccanti azzurri, da David Neres a Rasmus Hojlund, passando per Alisson Santos, grazie alla sua qualità nell'ultimo passaggio. Per questo motivo, nonostante i dubbi emersi nelle ultime settimane, De Bruyne resta uno dei pilastri del progetto tecnico.