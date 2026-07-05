Khalaili sta per sfumare? Il Napoli guarda altrove: tre nomi per la fascia destra
Il Napoli continua a seguire la strategia tracciata dalla società, senza cambiare rotta nonostante la crescente concorrenza per alcuni obiettivi di mercato. Il possibile sorpasso dell'Inter per Anan Khalaili, così come quello del Milan per Mario Gila, non modifica i piani del club azzurro, deciso prima a sfoltire la rosa e solo successivamente ad affondare il colpo sui nuovi acquisti.
Dodò è la prima alternativa, ma ci sono altri due nomi
Secondo Il Mattino, il primo nome individuato per sostituire Khalaili è quello di Dodò della Fiorentina, esterno molto apprezzato da Massimiliano Allegri. L'eventuale operazione potrebbe intrecciarsi anche con il futuro di Noa Lang, che sarà valutato dal tecnico durante il ritiro prima di prendere una decisione definitiva. Sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna figurano inoltre Brooke Norton-Cuffy e Moris Valincic, altri due profili seguiti per rinforzare la corsia destra.
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