Maxi-rosa e spese bloccate: cosa serve per sbloccato il mercato in entrata

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Calciomercato Napoli, le difficoltà in entrata a causa della rosa troppo ampio ed un mercato in uscita che fatica a sbloccarsi

Il mercato faraonico della scorsa estate è destinato a restare un lontano ricordo. La controprova è arrivata nelle scorse ore con i primi due obiettivi dell'estate, sui quali il ds Manna era arrivato in ampio anticipo rispetto alle concorrenti, che sono sfumati al momento di soddisfare le richieste per i cartellini. Mario Gila è ad un passo dal Milan e Anan Khalaili è destinato a raccogliere l'eredità di Dumfries all'Inter: entrambi da almeno un mese hanno un accordo sull'ingaggio col Napoli che però s'è bloccato al momento di rilanciare per due operazioni da almeno 25mln di euro più bonus. Troppi in questo momento per il club partenopeo che ha una quarantina di elementi in organico ed ha necessità di liberare caselle, ingaggi ed ammortamenti anche per riequilibrare il rapporto costi/ricavi andato oltre il limite del 70% come già accaduto a gennaio e come recentemente confermato anche dai parametri Uefa (che non ha adottato provvedimenti per l'operato virtuoso delle altre annualità).

Napoli, la situazione in difesa

Il Napoli ha già salutato Juan Jesus per fine contratto, ma la scorsa estate ha speso 30mln di euro per Beukema, 10mln per Marianucci (che rientra dal Torino) e l'anno prima 12mln per Rafa Marin che rientra dal prestito al Villarreal dopo 31 presenze complessive ed un terzo posto in Liga. E' atteso il rinnovo di Rrahmani mentre Buongiorno avrà come obiettivo ritrovare una continuità fisica. Perso Gila, da capire se il Napoli attenderà le partenze di Rafa Marin e Marianucci per un nuovo ingresso e - in quel caso - se per un quarto o per un altro tassello che possa attaccare i titolari. Salvo sorprese per una difesa a 3.

La fascia destra e la mediana

Il Napoli ha deciso di temporeggiare anche per la corsia destra, da tempo senza un vero e proprio vice Di Lorenzo. Peraltro sarebbe stato probabilmente molto più di un'alternativa Anan Khalaili, talento dell'Union Saint-Gilloise che ora è ad un passo dall'Inter. Il Napoli monitora anche Dodò e Norton-Cuffy, profili più economici dunque, senza escludere sorprese all'estero. In quella zona è in lista di sbarco Mazzocchi, ma le risorse per intervenire dovranno arrivare da altre cessioni. In questo senso a centrocampo le posizioni di Anguissa e De Bruyne lasciano spazio alla possibilità di liberare ingaggi pesanti.

La lunga lista di esuberi

Il vero nodo è il mercato in uscita che rischia di muoversi solo tra diverse settimane, bloccando anche le entrate. Il lavoro che attende Manna è enorme e, in molti casi, estremamente difficile. Tra i giocatori che hanno faticato con Conte (o mandati via a gennaio), e quelli delle precedenti gestioni, lo spazio salariale è nullo: molto sposteranno De Bruyne e Lukaku, ma restano cedibili giocatori come Lang, Giovane, Milinkovic-Savic (che non esalta Allegri) mentre - oltre ai già citati Rafa Marin, Marianucci e Mazzocchi - vanno aggiunti Lucca, Cajuste, Folorunsho, Zerbin, Cheddira, Ngonge, Lindstrom oltre a tanti giovani di rientro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.