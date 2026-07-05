Calciomercato Napoli, Gila verso il Milan: la reazione del club azzurro

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Il Napoli rischia di perdere Gila, ma il club non cambia strategia e resta fiducioso sulla forza dell'attuale rosa., che rimane molto ampia.

Il Napoli vede complicarsi sempre di più la corsa a Mario Gila, uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri. Il centrale della Lazio è ormai vicino al Milan, che avrebbe superato la concorrenza degli azzurri dopo aver trovato un'intesa con il giocatore. A fare la differenza sarebbe stata soprattutto la diversa situazione dei due club: mentre i rossoneri hanno potuto affondare subito il colpo, il Napoli resta vincolato alla necessità di completare alcune cessioni prima di investire sul mercato. A riportarlo è Il Mattino.

Il Napoli non cambia i propri piani dopo l'intrigo-Gila

Sempre secondo Il Mattino, a Castel Volturno non c'è particolare preoccupazione per il possibile mancato arrivo di Gila. La dirigenza è convinta di avere già a disposizione una rosa competitiva e ritiene che il processo di rinnovamento debba avvenire gradualmente nel corso del triennio affidato ad Allegri. L'obiettivo resta quello di ringiovanire il gruppo e alleggerire il monte ingaggi senza rinunciare all'equilibrio economico. Per questo motivo, anche se il difensore spagnolo dovesse davvero approdare al Milan, il Napoli non considera la vicenda una battuta d'arresto decisiva e continuerà a valutare eventuali alternative sul mercato.