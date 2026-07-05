Calciomercato Napoli, rispunta anche Juanlu come alternativa a Khalaili

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Il Napoli cambia obiettivo sulla corsia destra: Dodô resta una pista concreta, mentre torna d'attualità anche Juanlu Sanchez.

Il Napoli è al lavoro per individuare il vice Giovanni Di Lorenzo dopo il sorpasso dell'Inter nella corsa ad Anan Khalaili. L'esterno israeliano era la prima scelta del direttore sportivo Giovanni Manna, ma il club azzurro non ha voluto modificare la propria strategia di mercato, preferendo prima alleggerire la rosa e completare alcune cessioni. A pesare anche la valutazione ritenuta troppo elevata richiesta dall'Union Saint-Gilloise.

Dodô in pole, rispunta Juanlu

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, resta viva la pista che porta a Dodô della Fiorentina, uno dei profili maggiormente apprezzati da Massimiliano Allegri. Alle sue spalle torna d'attualità Juanlu Sanchez del Siviglia, un nome già accostato al Napoli in passato e particolarmente gradito a Manna. Più defilata, invece, la candidatura di Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Con Pasquale Mazzocchi destinato a lasciare gli azzurri, l'arrivo di un nuovo terzino destro resta una delle priorità della dirigenza in vista della prossima stagione.