Calciomercato Napoli, quanti esuberi: le cessioni da fare prima di altri acquisti

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Il Napoli procede a rilento sul mercato, frenato soprattutto dalla necessità di sfoltire una rosa ancora molto numerosa. Sono diversi gli esuberi

Anche i più distratti si saranno accorti del ritmo lento tenuto dal Napoli in questa sessione di calciomercato estivo. Non si tratta, naturalmente, della volontà di Aurelio De Laurentiis di mettere in difficoltà il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, bensì di una situazione fisiologica legata a una rosa ancora troppo numerosa. Il club azzurro - scrive Tmw in un ampio focus - deve infatti prima sfoltire l’organico, soprattutto considerando la presenza di diversi elementi ormai fuori dal progetto tecnico. La lista degli esuberi è lunga e comprende situazioni differenti. Tra gli ‘indesiderati’, per i quali non sembra esserci spazio nelle idee del club, figurano Pasquale Mazzocchi, nonostante il suo importante ruolo all’interno dello spogliatoio, e i centrocampisti Jens Cajuste, rientrato dall’Ipswich, e Michael Folorunsho, attualmente in trattativa con il Torino. Stesso discorso per i trequartisti Cyril Ngonge e Jesper Lindstrom, con quest’ultimo che sembrava destinato allo Schalke 04 prima che l’operazione saltasse, e per il centravanti Walid Cheddira.

Napoli, mercato in entrata rallentato dagli esuberi: tutti i giocatori in uscita

Più dinamiche, invece, le situazioni degli altri giocatori che potrebbero lasciare Napoli durante l’estate. Per Noa Lang resta vivo l’interesse dell’Ajax e del Galatasaray, ma il club azzurro non ha intenzione di cederlo a prezzo di saldo. Anche per Lorenzo Lucca ci sono stati interessamenti, finora però non abbastanza concreti e soprattutto non alle condizioni richieste dal Napoli. Da valutare anche il futuro del brasiliano Giovane. Almeno uno di questi giocatori, per un motivo o per l’altro, potrebbe alla fine restare in azzurro, ma molto dipenderà dall’evoluzione delle prossime settimane.