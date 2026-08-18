Sondato anche dal Napoli, Fortini verso l’addio alla Fiorentina: pressing di un club inglese

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Niccolò Fortini è sempre più vicino all’Hull City. L’esterno della Fiorentina si prepara a trasferirsi in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto.

L’Hull City sembra aver superato la concorrenza di Torino e Sassuolo per Niccolò Fortini, esterno classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Il giocatore è pronto a proseguire la propria carriera in Inghilterra, diventando così un altro giovane italiano diretto verso il campionato inglese. Fortini era stato sondato anche dal Napoli prima che il club azzurro virasse su Costantino Favasuli.

Fortini, rinnovo con la Fiorentina e prestito all’Hull City

Il contratto di Fortini con la Fiorentina è in scadenza nel 2027 e, senza un rinnovo, non sarebbe possibile procedere con un prestito. L’ipotesi più probabile - riferisce Tmw - è quindi il prolungamento dell’accordo con il club viola e il successivo trasferimento all’Hull City in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Sarà poi il club inglese, al termine della stagione, a decidere se esercitare l’opzione. In carriera Fortini ha collezionato 27 presenze e 2 gol con la Juve Stabia e 26 apparizioni con la Fiorentina. A livello internazionale ha inoltre disputato 3 partite con l’Italia Under 18, 11 con l’Under 19, realizzando una rete, e 2 con l’Under 21. Nel suo palmarès figura anche una Coppa Italia Primavera.