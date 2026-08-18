Lang in uscita: tre richieste per l’olandese, il Napoli fissa prezzo e formula per l'addio
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Noa Lang è sempre più vicino all’addio al Napoli. Il Galatasaray ha riallacciato i contatti, ma restano in corsa anche Ajax e Atalanta
Noa Lang è in uscita dal Napoli e nelle ultime ore il Galatasaray ha riallacciato i contatti con il club azzurro per riportare l’attaccante olandese in Turchia. La pista resta dunque concreta, anche se al momento non si registrano ancora offerte ufficiali. Il club partenopeo, infatti, è in attesa di valutare le proposte che arriveranno per il giocatore.
Noa Lang-Napoli, il Galatasaray torna a farsi avanti: anche Ajax e Atalanta interessate
Restano vive anche le opzioni Ajax e Atalanta. Per il club bergamasco - riporta Sportmediaset - è stato proposto un trasferimento in prestito, mentre sinora si è trattato principalmente di sondaggi esplorativi. Il Napoli, invece, ha le idee chiare sulla formula: l’obiettivo è cedere Lang a titolo definitivo, con una richiesta fissata intorno ai 25 milioni di euro.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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