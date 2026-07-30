Calciomercato Napoli, manovra di disturbo della Juve? Sondaggio per Favasuli

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Calciomercato Napoli, concorrenza della Juventus per Costantino Favasuli: i bianconeri tentano l'inserimento per l'esterno classe 2004.

Il futuro di Costantino Favasuli resta al centro del mercato. Dopo il forte interesse del Napoli, che ha impostato la trattativa con il Catanzaro sulla base di circa 4 milioni di euro, anche la Juventus ha effettuato un sondaggio per l'esterno classe 2004. L'inserimento dei bianconeri - riporta Gazzetta.it - potrebbe rappresentare soltanto una mossa di disturbo nei confronti di una diretta concorrente per la zona Champions oppure trasformarsi in qualcosa di più concreto in caso di rilancio. Nelle prossime ore saranno più chiari i margini dell'operazione, con il giocatore che attende di conoscere il proprio futuro.

La Juve osserva Favasuli, ma il Napoli resta avanti

L'affare tra Napoli e Catanzaro sarebbe già ben impostato, con il 50% della futura vendita destinato alla Fiorentina, club proprietario del cartellino del giocatore fino al trasferimento in Calabria. La Juventus è già intervenuta sulla fascia destra con l'arrivo di Celik e un eventuale secondo investimento nel ruolo potrebbe essere legato alle possibili partenze di Kalulu o Cambiaso, ma soltanto davanti a offerte importanti. Favasuli arriva da una stagione da protagonista in Serie B con il Catanzaro, con 41 presenze tra campionato e playoff, due gol e nove assist. Un profilo in rampa di lancio, seguito anche dal Sassuolo, ma con il Napoli che resta in vantaggio grazie ai rapporti con l'entourage del giocatore. Resta però da monitorare il tentativo della Juventus nelle prossime ore.