Ufficiale Calciomercato Napoli, Coli Saco riparte dalla Lettonia: c’è l’annuncio

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Coli Saco lascia ufficialmente il Napoli: il centrocampista classe 2002 è stato ceduto al Riga FC dopo cinque stagioni in prestito

Coli Saco lascia il Napoli e prosegue la sua carriera in Lettonia. Il centrocampista classe 2002 è stato ceduto a titolo definitivo al Riga, club che milita nel massimo campionato lettone. Si chiude così la sua esperienza in azzurro dopo cinque stagioni caratterizzate da diversi prestiti, tra Pro Vercelli, Ancona, Bari, Yverdon e Casertana, senza però riuscire a trovare spazio nella prima squadra partenopea.

Il messaggio d’addio: “Napoli sarà sempre casa mia”

Prima dell’annuncio del trasferimento, Coli Saco ha voluto salutare il Napoli e la città attraverso un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Dopo cinque anni al club è arrivato il momento di dire addio al Napoli. Sono arrivato così giovane e ingenuo e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla mia crescita. Non è finita come speravo, avrei voluto dimostrare a chi ha creduto in me che aveva ragione, ma il calcio è così”.

Il centrocampista ha poi rivolto un pensiero ai tifosi azzurri e alla città: “Vado via perché sento che è arrivato il momento di fare un passo avanti. Grazie a tutti i napoletani: mi avete fatto sentire davvero a casa. Auguro il meglio al club e alla città, Napoli sarà sempre casa mia”.