Calciomercato Napoli, Gila in pole ma la Lazio spara alto: il motivo

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Napoli, difesa da rifondare: Gila, Kovar e Dodo nel mirino di Allegri.

Il Napoli prepara una piccola rivoluzione difensiva in vista della nuova stagione. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il reparto arretrato sarà uno dei principali fronti di intervento del mercato azzurro, pur partendo da alcune certezze consolidate. L'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe infatti portare a nuove valutazioni tecniche e tattiche, con il club orientato a rinforzare più ruoli: un portiere, un difensore centrale e un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. Nel frattempo è già certo l'addio di Juan Jesus, che lascerà il Napoli a parametro zero dopo la scadenza del contratto, mentre saranno osservati attentamente in ritiro i rientranti Rafa Marin e Luca Marianucci.

Gila in pole, Kovar per la porta e due piste per la fascia destra

Per il centro della difesa il nome in cima alla lista resta quello di Mario Gila. Lo spagnolo piace particolarmente sia al direttore sportivo Giovanni Manna sia ad Allegri, ma la trattativa si presenta complessa a causa delle elevate richieste della Lazio, che valuta il cartellino intorno ai 30 milioni di euro. "La metà, d'altronde, andrà al Real Madrid. E con Romagnoli già a un passo dall'addio, la Lazio non vorrebbe perdere un altro centrale". Tra i pali, invece, il profilo seguito con maggiore attenzione è quello di Matej Kovar, reduce dall'esperienza tra Bayer Leverkusen e PSV. Il suo eventuale arrivo dipenderà anche dalle decisioni sul futuro di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Sulla corsia destra, infine, il Napoli valuta due opzioni principali: Dodo della Fiorentina, costo 15 milioni (ma c'è anche la Roma) e il giovane Anan Khalaili, talento classe 2004 che rappresenta una soluzione più futuribile, valutato 22,5 milioni dall'Union Saint-Gilloise. Con l'avvicinarsi dell'estate, il mercato azzurro è pronto a entrare nella sua fase decisiva.