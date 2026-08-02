Sfuma Juanlu! Lascia il Siviglia per la Premier: le cifre

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Juanlu Sanchez e firma con il Bournemouth: sfuma l'ipotesi Napoli e Serie A.

Alla fine il futuro di Juanlu Sanchez sarà lontano dalla Serie A. L'esterno del Siviglia, accostato nelle ultime settimane a diversi club italiani tra cui Napoli, Juventus, Roma, Atalanta e Fiorentina, è pronto a iniziare una nuova avventura in Premier League. A spuntarla è stato il Bournemouth, che ha trovato l'accordo con il club andaluso per il trasferimento del classe 2003.

Accordo con il Siviglia: visite mediche e firma imminenti

Come riportato dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, il Bournemouth ha raggiunto un'intesa con il Siviglia sulla base di 11 milioni di euro di parte fissa, ai quali si aggiungeranno 2 milioni di bonus. Nelle prossime ore Juanlu Sanchez sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al club inglese. Campione olimpico con la Spagna ai Giochi di Parigi 2024, il terzino lascia il Siviglia dopo 109 presenze, 6 gol e 11 assist, con 35 partite disputate nell'ultima stagione.