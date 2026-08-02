Neres in uscita: chiusura al Brasile, ora ci provano i club turchi

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Il mercato del Napoli potrebbe regalare altri movimenti in uscita nelle prossime settimane. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, tra i calciatori destinati a lasciare il club potrebbe esserci anche David Neres. Il brasiliano è considerato cedibile e, nelle prossime ore, potrebbe entrare nel vivo una pista che porta alla Turchia, dove sia Galatasaray sia Fenerbahce sarebbero pronti a muoversi concretamente.

Missione in Italia e apertura del Napoli alla cessione di Neres

Il quotidiano spiega che emissari dei due club turchi sarebbero attesi in Italia nei prossimi giorni per approfondire diverse operazioni di mercato, tra cui proprio quella legata a Neres. Il Napoli sarebbe disposto ad ascoltare offerte ritenute congrue per il cartellino dell'esterno, mentre il ritorno in Brasile non rappresenterebbe un'opzione per il giocatore. In passato si erano registrati anche alcuni interessamenti dal Portogallo, senza però sviluppi concreti. La pista turca, invece, potrebbe presto trasformarsi in una trattativa vera e propria.