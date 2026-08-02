Non solo Gutierrez, Napoli vicino alla chiusura di un altra cessione. Poi toccherà ad altri tre

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Il Napoli continua a trattare con i tedeschi per il danese Lindstrom. Dopo di lui toccherà a Cajuste, Ngonge e Cheddira.

Il Napoli continua a lavorare sul fronte cessioni, considerate fondamentali per sbloccare le prossime operazioni in entrata. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, resta vivo il dialogo con lo Schalke 04 per il trasferimento di Jesper Lindstrom. Il club azzurro punta a inserire nell'operazione un obbligo di riscatto, mentre il centrocampista danese avrebbe già dato la propria disponibilità a ridursi l'ingaggio pur di trasferirsi in Germania.

Dopo Lindstrom toccherà a Cajuste, Ngonge e Cheddira

Sempre secondo il quotidiano, una volta definita la situazione di Lindstrom, la dirigenza azzurra concentrerà le proprie attenzioni sugli altri esuberi. In lista ci sono Jens Cajuste, Cyril Ngonge e Walid Cheddira, tutti destinati a lasciare il Napoli in questa finestra di mercato. Le uscite sono ancora nelle fasi iniziali, ma rappresentano uno snodo decisivo per le strategie del club nelle prossime settimane.