Gatti più vicino: spunta un retroscena con Allegri. Ma il Napoli tiene vive due alternative

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Il Napoli continua a valutare diversi profili per rinforzare il reparto arretrato. Federico Gatti resta tra i nomi più graditi ad Allegri e Manna.

Il Napoli continua a lavorare per regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo in difesa. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, resta viva la pista che porta a Federico Gatti, un profilo particolarmente apprezzato sia dal tecnico azzurro, che lo avrebbe voluto anche ai tempi del Milan dopo averlo allenato alla Juventus, sia dal direttore sportivo Giovanni Manna, che aveva già provato a portarlo in azzurro nella scorsa stagione.

Da Tiago Gabriel a Badiashile: le alternative sul tavolo

Oltre a Gatti, il Napoli continua a monitorare anche altre opzioni per il reparto arretrato. Tra queste c'è Tiago Gabriel del Lecce, valutato circa 30 milioni di euro, e Benoît Badiashile del Chelsea, altro nome seguito con attenzione dalla dirigenza azzurra. La ricerca del nuovo centrale prosegue, con il club intenzionato a individuare il profilo ideale per completare il reparto a disposizione di Allegri.