Lukaku-Fenerbahce, spunta un indizio: in Turchia è arrivato un pezzo di Belgio
Il futuro di Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, il centravanti belga è atteso a Castel di Sangro all'inizio della prossima settimana e, dal 5 agosto, sarà nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri. Il confronto con il nuovo allenatore potrebbe rappresentare un passaggio importante, ma il quotidiano sottolinea come resti difficile immaginare Lukaku ancora in maglia azzurra nella prossima stagione.
Il Fenerbahce ci prova: c'è anche l'indizio Van Puyvelde
Sempre secondo Il Mattino, il Fenerbahce continua a seguire con attenzione la situazione dell'attaccante belga. Un possibile indizio arriva anche dal prossimo ingresso nel club turco di Chris Van Puyvelde come coordinatore tecnico: il dirigente è infatti una figura storica del calcio belga e ha accompagnato la crescita di molti talenti della cosiddetta "generazione d'oro", compreso lo stesso Lukaku. Un legame che potrebbe favorire l'interesse del Fenerbahce nelle prossime settimane.
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