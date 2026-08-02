Il ko di Buongiorno ha spinto Gutierrez via: ora l'affondo per un altro terzino, il nome

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Il Leverkusen è a un passo dall'acquisto di Gutierrez. Con la cessione ormai vicina, il club azzurro è pronto a promuovere Costantino Favasuli.

Il futuro di Miguel Gutierrez sembra essere sempre più lontano dal Napoli. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Bayer Leverkusen è vicino a chiudere l'operazione per il terzino spagnolo, avendo messo sul tavolo i 30 milioni di euro, bonus facilmente raggiungibili compresi, richiesti dal club azzurro. Nonostante la stima di Massimiliano Allegri e della società nei confronti del giocatore, la necessità di reperire risorse per intervenire sul mercato avrebbe indirizzato la trattativa verso la fumata bianca.

L'addio di Gutierrez apre la strada a Favasuli

Secondo il quotidiano, l'infortunio di Alessandro Buongiorno e l'urgenza di acquistare un nuovo difensore centrale hanno ridotto i margini di manovra del direttore sportivo Giovanni Manna. Per questo motivo Gutierrez sarebbe destinato a trasferirsi in Bundesliga, mentre il Napoli è pronto a inserire stabilmente in rosa Costantino Favasuli, individuato come il profilo ideale per completare le corsie laterali in vista della nuova stagione: il terzino del Catanzaro arriverebbe come vice-Di Lorenzo.