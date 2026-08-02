Il ko di Buongiorno ha spinto Gutierrez via: ora l'affondo per un altro terzino, il nome
Il futuro di Miguel Gutierrez sembra essere sempre più lontano dal Napoli. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Bayer Leverkusen è vicino a chiudere l'operazione per il terzino spagnolo, avendo messo sul tavolo i 30 milioni di euro, bonus facilmente raggiungibili compresi, richiesti dal club azzurro. Nonostante la stima di Massimiliano Allegri e della società nei confronti del giocatore, la necessità di reperire risorse per intervenire sul mercato avrebbe indirizzato la trattativa verso la fumata bianca.
L'addio di Gutierrez apre la strada a Favasuli
Secondo il quotidiano, l'infortunio di Alessandro Buongiorno e l'urgenza di acquistare un nuovo difensore centrale hanno ridotto i margini di manovra del direttore sportivo Giovanni Manna. Per questo motivo Gutierrez sarebbe destinato a trasferirsi in Bundesliga, mentre il Napoli è pronto a inserire stabilmente in rosa Costantino Favasuli, individuato come il profilo ideale per completare le corsie laterali in vista della nuova stagione: il terzino del Catanzaro arriverebbe come vice-Di Lorenzo.
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