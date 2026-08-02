Lukaku può partire, il Napoli pensa a una nuova punta: possibile colpo a sorpresa

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Schira: Lukaku verso l'addio, il Napoli valuta un nuovo attaccante per Allegri.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo aver bloccato Costantino Favasuli come vice Di Lorenzo, la dirigenza azzurra potrebbe intervenire anche in attacco. A fare il punto sul proprio canale YouTube è il giornalista Nicolò Schira, secondo cui il futuro di Romelu Lukaku resta in bilico e una sua eventuale cessione costringerebbe il club a tornare sul mercato per regalare ad Allegri un nuovo centravanti.

Schira: "Lukaku può andare via, mi aspetto un colpo a sorpresa"

Queste le paroel dell'esperto di mercato "Allegri qualche rinforzo lo chiede e lo vuole. Un vice Di Lorenzo: il Napoli ha prenotato Favasuli. Attenzione anche a una punta, perché Lukaku può andare via: ci sono offerte da club turchi, arabi e della MLS. La sensazione è che Lukaku andrà via. Lucca, alla fine, può partire. Giovane viene visto da Allegri nel tridente più da esterno che da punta centrale e allora lì manca un vice Hojlund. Attenzione, quindi, perché, come vi ho raccontato nei giorni scorsi, mi aspetto che poi alla fine il Napoli una punta a sorpresa la possa fare, la possa prendere."