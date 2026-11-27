Esposito-Napoli, CdM: trattativa ben avviata! Spuntano anche cifre e formula

Il Napoli accelera per Sebastiano Esposito: la trattativa è già ben avviata, ma le operazioni in entrata dipenderanno anche dalle cessioni.

Il primo rinforzo offensivo del Napoli nella sessione invernale di calciomercato potrebbe essere Sebastiano Esposito. La dirigenza partenopea si sta già muovendo concretamente per assicurarsi l'attaccante classe 2002, originario di Castellammare di Stabia. La trattativa sarebbe in una fase avanzata e resterebbe da definire soprattutto la formula del trasferimento: prestito con obbligo di riscatto oppure acquisto a titolo definitivo per una cifra pari a 10 milioni di euro.

Mercato Napoli, da Esposito a Zirkzee: decisivo il capitolo cessioni

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, le strategie del direttore sportivo Giovanni Manna dipenderanno anche dalle operazioni in uscita. I principali indiziati a lasciare il club partenopeo sono Lorenzo Lucca e Noa Lang, anche se quest'ultimo potrebbe decidere di restare in azzurro dopo le ultime convincenti prestazioni. Soltanto attraverso le cessioni il Napoli potrà pensare di affondare il colpo anche per Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, e regalare ulteriori rinforzi a Massimiliano Allegri.