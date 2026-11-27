Ultim'ora Caccia all'attaccante, Moretto: "Contatti vivi per Zirkzee ed Esposito! E Lucca..."

Matteo Moretto fa il punto sulle strategie di mercato del Napoli in attacco, confermando i contatti per Joshua Zirkzee e Sebastiano Esposito.

Il Napoli si prepara a intervenire sul reparto offensivo nella prossima sessione di calciomercato. Con Lorenzo Lucca destinato a lasciare la formazione partenopea, la dirigenza azzurra sta valutando diverse soluzioni per regalare un nuovo attaccante a Massimiliano Allegri. Due nomi particolarmente apprezzati dal club sono quelli di Joshua Zirkzee e Sebastiano Esposito.

Mercato Napoli, le ultime di Moretto su Lucca, Zirkzee ed Esposito

Il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dichiarato: “Il Napoli sta cercando un attaccante. Sta cercando di capire come potersi rinforzare davanti. Lucca è in uscita. Si sta valutando anche l'ipotesi di un prestito. Zirkzee? Può tornare in Italia e su cui oltre al Napoli ci sono altri club, ma il Napoli ha mantenuto vivi i contatti con il suo agente Kia. Ma ci sono stati contatti anche con l'agente di Sebastiano Esposito. Può essere una soluzione, un nome per l'attacco del Napoli. Il Napoli l'ha apprezzato molto anche in Nazionale, gli piace la sua personalità e quindi teniamo anche questo nome”.