Calciomercato Napoli, uno tra Meret e Milinkovic può partire: a Manna piace molto Kovar

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Calciomercato Napoli, occhi su Matej Kovar: il portiere del PSV seguito dal direttore sportivo Giovanni Manna per il futuro

Matej Kovar, estremo difensore del PSV e protagonista con la Repubblica Ceca al Mondiale, è un profilo che piace molto al direttore sportivo Giovanni Manna e al Napoli. L'interesse del club azzurro, tuttavia, non significa necessariamente che il suo approdo sia imminente, anche perché la situazione del reparto portieri è ancora in evoluzione.

Il Napoli monitora Kovar: possibile scenario legato alle uscite

Al momento il Napoli può contare su una situazione piuttosto definita tra i pali: Contini ha rinnovato fino al 2031, Meret ha un altro anno di contratto e un anno fa è stato acquistato Milinković-Savić. Ma c'è la sensazione che alla fine uno fra Meret e Milinković, di fronte a un'offerta giusta, possa partire. Ecco perché - riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira - il Napoli segue Matej Kovar. Uno scenario che lascia aperta la possibilità di un investimento sul portiere ceco qualora dovesse concretizzarsi una cessione nel corso del mercato.