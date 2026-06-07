Calciomercato Napoli, piace Singo per la fascia ma il Galatasaray spara altissimo: la cifra

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Calciomercato Napoli, anche Wilfried Singo nel mirino come vice-Di Lorenzo: il Galatasaray fissa il prezzo dell’esterno ex Torino.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo esterno destro per rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Tra i profili accostati al club azzurro figurano Valincic della Dinamo Zagabria, Dodò della Fiorentina e Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, però, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe monitorando con attenzione anche Wilfried Singo, classe 2000, un giocatore che interessa anche a club di livello internazionale come Borussia Dortmund e Newcastle.

Calciomercato Napoli, Singo nel mirino: la valutazione

L’ex laterale del Torino, oggi in forza al Galatasaray, potrebbe mettersi ulteriormente in mostra durante il prossimo Mondiale con la Costa d’Avorio, competizione che rappresenterebbe una vetrina importante per il suo futuro. Sul suo contratto è presente una clausola rescissoria da 55 milioni di euro, ma il club turco sarebbe disposto a trattare una cessione anche di fronte a un’offerta intorno ai 40 milioni. Nell’ultima stagione, condizionata da diversi problemi fisici, Singo ha comunque collezionato 29 presenze complessive in tutte le competizioni.