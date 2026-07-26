Calciomercato Napoli, priorità al difensore: c'è un'idea low-cost, sarebbe un ritorno
Il Napoli è alla ricerca di un difensore sul calciomercato dopo l'infortunio di Buongiorno: spunta anche il possibile ritorno di Juan Jesus.
Il Napoli continua a valutare le possibili soluzioni per rinforzare il reparto arretrato dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Oltre al nome di Jhon Lucumí, Il Mattino segnala anche un'opzione decisamente più economica: il ritorno di Juan Jesus, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua precedente esperienza in maglia azzurra.
Operazione low cost, ma c'è il nodo liste
Secondo il quotidiano, quella del brasiliano rappresenta al momento un'ipotesi, che consentirebbe al Napoli di aggiungere esperienza al reparto senza affrontare un investimento elevato sul mercato. Prima di poter valutare concretamente questa soluzione, però, il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà liberare uno slot nella lista degli over 22, attualmente al completo
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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