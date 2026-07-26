Calciomercato Napoli, spunta Lucumì per la difesa! Un aspetto può favorire l'affare
Il Napoli continua a monitorare il mercato dei difensori per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo centrale dopo il lungo stop di Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riferisce Il Mattino, tra i profili finiti nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna ci sarebbe anche Jhon Lucumí, difensore colombiano del Bologna, già accostato in passato agli azzurri.
Il contratto in scadenza può favorire l'operazione Lucumì
Come evidenzia Il Mattino, Lucumí è entrato nell'ultimo anno di contratto con il Bologna, una situazione che potrebbe favorire una trattativa. Il club rossoblù, infatti, sarebbe disposto a prendere in considerazione una cessione davanti a un'offerta ritenuta congrua. Molto, però, dipenderà anche dai tempi di recupero di Buongiorno, elemento destinato a incidere sulle strategie del Napoli per il reparto arretrato.
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