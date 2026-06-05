Ultim'ora Calma piatta: il Milan non chiama Allegri che non si libera, zero trattative in corso

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Allegri attende il Milan, ma il Napoli resta l’opzione più concreta.

Il futuro di Massimiliano Allegri resta ancora tutto da definire, nonostante il suo nome continui a essere accostato con insistenza al Napoli. L’allenatore livornese sarebbe ancora in attesa di un eventuale contatto da parte del Milan, una situazione rimasta invariata dopo i profondi cambiamenti avvenuti all’interno della società in seguito alla sconfitta contro il Cagliari. Il riassetto dirigenziale e tecnico ha infatti lasciato aperti numerosi interrogativi sulle prossime scelte del Milan, mentre Allegri osserva gli sviluppi senza accelerare i tempi.

Napoli in pole, ma l’accordo è ancora da formalizzare

Sebbene il Napoli venga indicato come la destinazione più probabile per il tecnico toscano, l’operazione non può ancora considerarsi conclusa. Tra le parti esisterebbero intese preliminari, ma restano da definire diversi aspetti contrattuali, compresi alcuni dettagli legati alle clausole previste dall’accordo. Intanto difficile avere un interlocutore al Milan, perché in questo momento ci sono anche alcune frizioni fra chi è rimasto - cioè Cardinale e Ibrahimovic - che nel frattempo stanno cercando di capire chi incaricare fra dirigenza e allenatore. Insomma, sono previste novità, ma non è ancora dato sapere quali possono essere. A riportarlo è Tuttomercatoweb.