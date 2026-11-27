De Bruyne resta? Il Roma: sentite le sue ultime frasi? Non è facile come dice Allegri

Il quotidiano si sofferma sul futuro di Kevin De Bruyne, manifestando qualche perplessità sulla permanenza del centrocampista belga.

Il futuro di Kevin De Bruyne continua a tenere banco in casa Napoli. Nonostante le rassicurazioni di Massimiliano Allegri, fiducioso sulla permanenza del centrocampista belga fino al termine della stagione, restano alcuni interrogativi sulla volontà del calciatore di proseguire la propria avventura in azzurro.

De Bruyne-Napoli, i dubbi del quotidiano

Il Roma scrive: “Perfino Massimiliano Allegri, che di solito è molto abbottonato, ha allentato la cravatta, gualcito l'abito da cerimonia e detto la sua sul belga: resterà di sicuro; rispetterà il contratto fino all'ultimo giorno. Temo che la cosa sia, invece, più complessa. Lo testimoniano le ultime frasi pronunciate dal calciatore: dal risentimento per l'ambiente al 400 per cento dato al Napoli. In 30 partite su 80 e non giocate neanche intere”.