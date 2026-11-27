Monza, l'obiettivo azzurro Varela: "Non penso al mercato, ma solo a una cosa"

Il centravanti si racconta: dalla fiducia ritrovata a Monza alla partita con il padre da avversario, fino al debutto in Nazionale

La fiducia ritrovata dopo le difficoltà al Benfica, gli insegnamenti di Ivan Juric e una famiglia di calciatori. Gustavo Varela, grande protagonista dell'avvio di stagione del Monza, si è raccontato nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport.

Cosa ti ha dato il Monza per riuscire a farti esprimere così? “Più che di aiuto, parlerei di fiducia. Sentire che gli altri credono in te. Se ogni mattina arrivi al campo, ti guardi intorno e capisci che i compagni credono in te, che ti lasciano sbagliare e crescere, per un giocatore è la cosa più bella che ci sia. Quando hai questo, chiunque rende al massimo”.

Qual è la prima cosa che ti ha detto Juric? “È stato diretto fin dal primo giorno. Mi ha spiegato quali sono le mie qualità, cosa so fare e cosa no, e su cosa devo lavorare. Da allora ci lavoro ogni giorno, e lui non è mai soddisfatto. Per me è un bene. Mi ripete sempre che posso dare il 50% in più. Ricordo un giorno in cui mi ha detto che stavo andando molto bene, ma che avevo ancora tantissimo margine. Me lo porto sempre dietro, ed è quello su cui provo a migliorare giorno dopo giorno. Non penso al mercato, ma solo a migliorarmi".

Su cosa devi migliorare? “Secondo lui sul gioco spalle alla porta, per proteggere meglio il pallone. E sono d'accordo. Spesso il pallone mi arriva e lo perdo, altre volte riesco a tenerlo, ma devo essere più continuo. È questo che mi chiede, e su questo ha ragione”.

Che bambino eri? “Sono cresciuto dentro il calcio, dal primo giorno. Quando sono nato mio padre giocava già. Anche volendo, non avrei potuto fare altro, perché il calcio era in casa. Ed è stata una fortuna. L'ho sempre seguito ovunque. Quando si è trasferito in Grecia, ha dato a me e al resto della famiglia la possibilità di andare con lui. E lì ho cominciato a divertirmi davvero”. C

osa hai provato ad affrontare tuo padre da avversario ai tempi del Benfica B? “È stata un'esperienza bellissima, almeno prima di scendere in campo. Dico prima perché durante la partita non mi sentivo per niente a mio agio: avevo paura di fargli male, che succedesse qualcosa. Magari gli finivo sul piede e la gente avrebbe detto che l'avevo fatto apposta. In campo non è stato piacevole, ma il prima e il dopo sono stati bellissimi”.

Cosa ricordi della tua prima convocazione in Nazionale? “Il giorno in cui sono arrivato al centro tecnico. Sono rimasto dieci minuti chiuso in macchina, perché avevo paura di entrare. Ma appena ho messo piede dentro, tutti sono stati fantastici. Giocatori e staff mi hanno accolto benissimo e mi hanno fatto sentire subito a mio agio. È un ricordo che mi porterò dietro per tutta la vita”.