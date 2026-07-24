Cheddira a Dimaro, ma non resterà al Napoli: due club sulle sue tracce
Walid Cheddira è in ritiro a Dimaro, ma il suo futuro resta in bilico: Verona e Frosinone seguono con attenzione la situazione.
Il futuro di Walid Cheddira è ancora tutto da scrivere. L'attaccante si sta allenando regolarmente con il Napoli nel ritiro di Dimaro, ma il suo destino sembra destinato a essere lontano dall'azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sono diverse le società che hanno manifestato interesse nei suoi confronti.
Verona e Frosinone alla finestra per Cheddira
Il quotidiano segnala in particolare l'interesse di Verona e Frosinone, entrambe attente agli sviluppi della situazione. Per il momento non è stata presa una decisione definitiva sul futuro di Cheddira e sarà necessario attendere i prossimi giorni per capire quale sarà la sua prossima destinazione.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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