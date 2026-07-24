De Bruyne può lasciare il Napoli! Schira: "Non sembra centrale nei piani di Allegri"

De Bruyne può lasciare il Napoli! Schira: "Non sembra centrale nei piani di Allegri"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:23Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
L'esperto di mercato Nicolò Schira rilancia uno scenario a sorpresa sul futuro di De Bruyne, che potrebbe lasciare il Napoli.

Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere lontano dal Napoli. A rilanciare l'indiscrezione è l'esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui il centrocampista belga non sarebbe considerato centrale nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, nonostante un contratto in essere con il club azzurro.

De Bruyne può lasciare il Napoli

Attraverso i propri canali social, Schira ha scritto: "Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli quest'estate. KDB ha un contratto fino al 2027 (6,5 milioni di euro a stagione) con opzione per il 2028, ma non sembra centrale nei piani di Max".