Zeballos, svelata tempistica: servono 3 cessioni di Over per chiudere
Exequiel Zeballos dovrà pazientare prima di poter vestire la maglia del Napoli. A fare il punto sulla trattativa è stato il giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato, intervenuto nel corso del Tg Rai Sport, spiegando che il club azzurro dovrà prima alleggerire la lista Over attraverso almeno tre cessioni. Solo dopo aver liberato gli spazi necessari, la società potrà affondare il colpo per l'esterno argentino del Boca Juniors.
Prima le uscite, poi l'affondo per l'argentino
L'interesse del Napoli nei confronti di Zeballos resta comunque concreto. A confermarlo era stato anche il direttore sportivo Giovanni Manna, che nella giornata di ieri aveva ribadito l'apprezzamento per il talento argentino, in scadenza di contratto con il Boca Juniors. Prima di procedere con un eventuale accordo, però, il club partenopeo dovrà completare alcune operazioni in uscita.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro