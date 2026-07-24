Solet dopo il ko di Buongiorno? Spunta un patto con l'Udinese per l'addio: ecco il prezzo

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Oumar Solet continua a essere uno dei nomi seguiti dal Napoli per rinforzare la difesa dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Il centrale francese, schierato titolare nell'amichevole contro lo Swansea, resta uno dei pezzi più pregiati della rosa bianconera. I colleghi di Udinese Blog ricordano come l'Udinese abbia messo a segno un vero colpo acquistandolo a parametro zero, con un'intesa che prevedeva la possibilità di lasciarlo partire in caso di offerta da una big.

Solet frenato da vicende extra-calcistiche

Alcune vicende extracalcistiche avrebbero rallentato il trasferimento del difensore, seguito a lungo anche dall'Inter. Rimasto a Udine, Solet avrebbe confermato tutto il proprio valore grazie a personalità e qualità, pur con qualche errore dovuto a un eccesso di sicurezza. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma il portale ritiene la cifra addirittura bassa: a suo giudizio il francese ha ancora ampi margini di crescita e un valore superiore rispetto alla richiesta attuale del club friulano.