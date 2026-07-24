Lucca, il Torino smentisce interesse. Ma occhio alla Fiorentina (se saltano due obiettivi)

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Nel corso del Tg Rai Sport, il giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato ha rivelato nuovi retroscena sulle trattative che coinvolgono il Napoli e alcuni dei principali club di Serie A. Secondo quanto riferito, il Torino avrebbe smentito il presunto interesse per Lorenzo Lucca, allontanando le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Sul fronte Romelu Lukaku, invece, l'agente dell'attaccante belga sarebbe al lavoro per individuare una nuova destinazione gradita al calciatore, in vista di un possibile trasferimento.

La Fiorentina monitora Lucca come alternativa

Venerato ha poi fatto il punto sulle strategie della Fiorentina per il reparto offensivo. Il club viola starebbe valutando con attenzione i profili di Dovbyk e Pellegrino, con la Juventus che, al momento, sarebbe in vantaggio nella corsa a quest'ultimo. Qualora una delle due operazioni non dovesse andare in porto, la società toscana potrebbe prendere seriamente in considerazione Lorenzo Lucca come alternativa per rinforzare l'attacco. Uno scenario che potrebbe incidere anche sugli equilibri del mercato delle punte nelle prossime settimane.