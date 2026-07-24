Lukaku, irrompe il Fenerbahce! Dalla Turchia: “Primi contatti e nei prossimi giorni in Italia”

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Il Fenerbahce intensifica i contatti per il belga Romelu Lukaku: prevista una missione in Italia nei prossimi giorni.

Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere al centro delle indiscrezioni di mercato. Secondo quanto riferisce il portale turco Fotomac, il Fenerbahçe avrebbe deciso di puntare con decisione sull'attaccante del Napoli dopo non essere riuscito a chiudere le operazioni per Marcus Rashford e Ollie Watkins. Il club di Istanbul considera il belga uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo.

Emissari in Italia per trattare Lukaku con il Napoli

Sempre secondo Fotomac, nel corso del fine settimana il direttore sportivo Oğuz Çetin, insieme a Feridun Geçgel, responsabile di Football Inc., sarà in Italia per incontrare i dirigenti del Napoli e discutere della situazione del centravanti. Il Fenerbahçe sarebbe intenzionato a fare il massimo per convincere tutte le parti e punta a chiudere l'operazione già nel corso della prossima settimana.