Chiellini non andrà in Nazionale: "Sto benissimo alla Juventus"

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Nazionale, Chiellini si sfila: l’ex difensore conferma la volontà di restare alla Juventus

Il futuro della Nazionale italiana continua a essere al centro del dibattito dopo il recente terremoto societario che ha coinvolto la FIGC. Tra i nomi emersi per raccogliere l’eredità di Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente Direttore Tecnico e consulente, era circolata anche l’ipotesi di Giorgio Chiellini, oggi Chief Club Affairs Officer della Juventus. L’ex difensore azzurro, però, ha deciso di chiarire la propria posizione e di tirarsi fuori dalla corsa.

Chiellini resta alla Juventus: sfuma un possibile ruolo in FIGC

Arrivato alla sede romana della FIGC per il Consiglio federale, insieme tra gli altri a Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, Chiellini ha parlato ai media presenti ribadendo la sua scelta: “Sono molto felice del mio ruolo alla Juventus, a supporto di Carnevali e del club”. Una presa di posizione che allontana definitivamente l’ipotesi di un suo coinvolgimento nel nuovo progetto della Nazionale. Il piano di rifondazione promosso da Giovanni Malagò ha subito un duro colpo dopo la decisione di Maldini, e con lui Leonardo, di fare un passo indietro. Tra i possibili successori figurava proprio Chiellini, ma il suo nome sembra ormai destinato a uscire dalla lista dei candidati.