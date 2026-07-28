Sorpresa Marianucci: sta convincendo Allegri e può restare a Napoli

Sorpresa Marianucci: sta convincendo Allegri e può restare a NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:00Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino
Napoli, Allegri punta su Marianucci: il mercato in difesa può cambiare strategia

Massimiliano Allegri ha sorpreso tutti scegliendo di confermare Luca Marianucci. Il tecnico azzurro considera il giovane difensore un elemento affidabile e pronto a dare il proprio contributo alla squadra, una valutazione che potrebbe modificare i piani del Napoli sul mercato. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola. 

Il budget può essere destinato ad altri reparti: cambia la priorità del club

La promozione di Marianucci nelle gerarchie della rosa potrebbe spingere la società partenopea a rivedere le proprie strategie. Con una soluzione interna già individuata per il reparto arretrato, il Napoli potrebbe decidere di destinare il budget inizialmente previsto per un nuovo difensore al rinforzo di altri ruoli considerati prioritari. La scelta di Allegri apre quindi nuovi scenari nelle operazioni estive del club azzurro.