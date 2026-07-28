Sorpresa Marianucci: sta convincendo Allegri e può restare a Napoli
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Napoli, Allegri punta su Marianucci: il mercato in difesa può cambiare strategia
Massimiliano Allegri ha sorpreso tutti scegliendo di confermare Luca Marianucci. Il tecnico azzurro considera il giovane difensore un elemento affidabile e pronto a dare il proprio contributo alla squadra, una valutazione che potrebbe modificare i piani del Napoli sul mercato. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola.
Il budget può essere destinato ad altri reparti: cambia la priorità del club
La promozione di Marianucci nelle gerarchie della rosa potrebbe spingere la società partenopea a rivedere le proprie strategie. Con una soluzione interna già individuata per il reparto arretrato, il Napoli potrebbe decidere di destinare il budget inizialmente previsto per un nuovo difensore al rinforzo di altri ruoli considerati prioritari. La scelta di Allegri apre quindi nuovi scenari nelle operazioni estive del club azzurro.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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