Esposito saluta Cagliari, il Napoli ci pensa: fissata la valutazione
Il futuro di Sebastiano Esposito è al centro dell’attenzione del mercato. L’attaccante, riscattato dal Cagliari dopo una stagione positiva, ha attirato l’interesse di numerose società grazie alle sue prestazioni e alla crescita mostrata durante l’annata. Tra i club che hanno effettuato sondaggi figurano Atalanta, Napoli, Como e Fiorentina, mentre nelle scorse settimane anche la Roma aveva valutato il profilo del giocatore, prima di orientarsi verso l’argentino Santiago Castro.
Valutazione tra i 20 e i 25 milioni: Esposito chiede un ruolo da protagonista
Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini aveva già parlato del valore del centravanti, sottolineando le sue qualità tecniche e la necessità di diventare sempre più concreto sotto porta. Secondo la valutazione del club, Esposito non avrebbe un valore inferiore a quello di Roberto Piccoli, motivo per cui la richiesta dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 milioni di euro. Tuttavia, il Cagliari potrebbe valutare una cifra leggermente più bassa, intorno ai 18 milioni, rendendo l’operazione accessibile a più pretendenti. Lo scrive Tmw.
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