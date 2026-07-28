ADL dà l'ok all'arrivo di un difensore: ora spunta Lucumì del Bologna

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Napoli, caccia al rinforzo in difesa: De Laurentiis dà il via libera al mercato

Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera al potenziamento della difesa del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per individuare un nuovo elemento da inserire in rosa, dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno che ha complicato i piani della retroguardia azzurra. Secondo quanto riportato da Il Mattino, tra i profili valutati ci sarebbe anche John Lucumì, difensore del Bologna con contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione vicina ai 20 milioni di euro fissata dal club emiliano.

Da Lucumì a Badiashile: la lista dei candidati si amplia

Il Napoli sta monitorando diverse alternative per rinforzare il reparto arretrato. Oltre a Lucumì, nella lista figurano Tiago Gabriel del Lecce e Federico Gatti della Juventus, mentre nelle ultime ore sarebbe emerso anche il nome di Benoit Badiashile, considerato un “esubero di lusso” del Chelsea. La società azzurra valuta anche soluzioni interne: Luca Marianucci ha convinto finora Massimiliano Allegri con prestazioni positive, mentre Rafa Marin potrebbe rappresentare un’ulteriore risorsa a disposizione per aumentare le opzioni difensive.