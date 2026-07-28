Vicario, il Napoli ci pensa e De Zerbi apre all'addio: via libera al ritorno in A

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Il Tottenham resta uno dei club di Premier League più seguiti in Italia, non solo per la presenza in panchina di Roberto De Zerbi, ma anche per i numerosi giocatori della rosa degli Spurs accostati a possibili trasferimenti verso la Serie A. La recente conferenza stampa del tecnico italiano dal ritiro in Australia ha riunito tutti questi elementi, con parole chiare sul futuro dei calciatori meno convinti della permanenza a Londra.

Vicario tra Juventus e Napoli, anche Romero osservato dai club italiani

De Zerbi ha ribadito di volere in squadra soltanto giocatori motivati e orgogliosi di vestire la maglia del Tottenham: chi non si sente coinvolto, secondo l’allenatore, è libero di valutare altre soluzioni. Sul fronte mercato, l’attenzione italiana è rivolta soprattutto a Guglielmo Vicario, portiere seguito da tempo dai club di Serie A. In passato era stato accostato all’Inter, mentre nelle ultime settimane sono cresciute le voci su un possibile interesse del Napoli, con la Juventus che resta tra le società più attente. Anche Cristian Romero è monitorato dal campionato italiano, con diversi club pronti a valutare un’eventuale opportunità.